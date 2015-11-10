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بالصور| محافظ الشرقية يحيل مدير ووكيل مدرسة بكفر صقر للتحقيق لتغيب التلاميذ والمدرسين

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بالصور| محافظ الشرقية يحيل مدير ووكيل مدرسة بكفر صقر للتحقيق لتغيب التلاميذ والمدرسين بالصور| محافظ الشرقية يحيل مدير ووكيل مدرسة بكفر صقر للتحقيق لتغيب التلاميذ والمدرسين

زيارة المحافظ للمدرسة

أصدر الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، قرارًا عاجلًا، بالإطاحة بكلًا من مدير مدرسة كفر صقر الثانوية بنين و وكيل المدرسة، وذلك لتغيب الطلبة عن العملية التعليمية، بالإضافة إلى الإهمال الشديد الذي تتعرض له المدرسة وتدني مستوى النظافة، والمقاعد عليها أتربة، مما يدل على عدم وجود الطلبة.

قام عبد السلام، صباح اليوم الثلاثاء،  بجولة مفاجئة لمدرسة كفر صقر الثانوية بنين، ولم يجد سوى “ثلث” الطلبة في المدرسة مع تغيب جميع طلاب الصف الثالث الثانوي.

كما لاحظ المحافظ أن آخر تاريخ للشرح على السبورة يوم 25 / 10 / 2015، فقرر المحافظ إحالة مدير المدرسة والوكيل للتحقيق و الاستبعاد عن مناصبهم.

كما قرر، أيضاً إحالة عدد خمس مدرسين للتحقيق بسبب تغيبهم عن المدرسة، أثناء زيارة المحافظ وخصم ثلاث أيام من راتب كل منها، وقال المحافظ برغم الشعارات التي ترفعها المحافظة بالعودة إلى المدرسة، و برغم كل ما حدث الأسبوع الماضي بسبب هروب الطلاب من المدرسة للدروس الخصوصية إلا إن مديري المدارس يتقاعسون عن أداء عملهم، وعدم إرسال إنذار للطلاب المتغيبين وحصرهم وإبلاغ قيادتهم، وظنوا أنهم بعيدين عن أعين المسئولين بوجودهم بمناطق نائية، إلا أنني أقوم بزيارة كل شبر على أرض محافظة الشرقية، و قال:’’ فليتوقع الجميع بوجودي أمامهم في أي لحظة‘‘ .

 

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