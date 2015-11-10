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بالصور.. مدير الآثار بالإسكندرية: المبانى التاريخية لم تتأثر بالنوات

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بالصور.. مدير الآثار بالإسكندرية: المبانى التاريخية لم تتأثر بالنوات بالصور.. مدير الآثار بالإسكندرية: المبانى التاريخية لم تتأثر بالنوات
قام محمد متولى مدير إدارة الآثار الإسلامية والقبطية بالإسكندرية والساحل الشمالى، بجولة تفقدية للاطمئنان على حالة المبانى الأثرية بعد النوة التى تعرضت لها محافظة الإسكندرية، شملت الجولة مبنى قصر الأميرة فاطمة حيدر "متحف المجوهرات الملكية" بمنطقة آثار شرق إسكندرية وصهريج بن النبيه بمنطقة وسط إسكندرية.

وقال "متولى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن الإسكندرية بها 46 أثرا إسلاميا وقبطيا، أشهرها قلعة قايتباى، الناضورة، الحقاينة، مسرح سيد درويش، مبنى أتيليه الإسكندرية، متحف المجوهرات، المتحف اليونانى الرومانى، ولم يتأثر أى مبنى أثرى بالنوات السابقة وتم تأمين مبنى سراى الحقانية.

وأكد "متولى" أن الإدارة تقوم بتشكيل لجان معاينة عقب كل نوة، لبحث كافة المبانى الأثرية ورصد أى تلفيات بها ومعالجتها على الفور، كما يتم اتخاذ إجراءات احترازية لحماية الأثر، كما حدث فى مبنى سراى الحقانية.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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