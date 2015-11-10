تحرير 254 محضرا ومخالفة إشغال طريق بحى أول الإسماعيلية

أعلن أحمد عبد الباقى، رئيس حى أول الإسماعيلية، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة بالحى لتنفيذ قرارات لإزالة ورفع الإشغالات والتعديات بنطاق الحى، وذلك بالتعاون والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وتحت إشراف اللواء محمود ماهر مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والعميد سيد الموزى مأمور قسم شرطة أول، والعقيد عادل صيام مدير إدارة شرطة المرافق، والمهندسة سعدية إبراهيم أمين مدير الإدارة الهندسية بالحى، وبمصاحبة قوات شرطة التدخل السريع وقسم الإشغالات، وقد تم تنفيذ الحملة بنطاق الحى وطريق عمارة السياحى "البلاجات"، وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، وتأكيداته لجميع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها بشأن تكثيف وتضافر كافة الجهود لمواجهة ظاهرة انتشار الإشغالات وإزالة كافة التعديات والعمل على استعادة الهدوء والاستقرار للشارع الإسماعيلى.

وأشار عبدالباقى إلى أن نتائج الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير عدد 254 محضرا ومخالفة والتى شملت عدد 23 محضر إشغال و21 محضر إدارة النشاط بدون ترخيص و18 محضر بيئة و9 محاضر بائع متجول وذلك بقسم شرطة أول الإسماعيلية، وهذا بالإضافة إلى ما أسفرت عنه نتائج الحملة بمركز شرطة الضواحى عن تحرير عدد 46 محضر إشغال طريق و35 محضر إدارة نشاط بدون ترخيص و24 محضر بيئة و10 محاضر بائع متجول و50 حالة رفع إشغالات، بالإضافة إلى تنفيذ القرارات رقم 61، 62 لغلق عدد من المحلات التجارية المخالفة للقانون.



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