حبس عامل 4 أيام لاتهامه بهتك عرض طالبة داخل كوافير شهير بالمعادى

أمر المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، بحبس عامل بكوافير شهير بالمعادى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه فى واقعة هتك عرض طالبة.

كان تلقى قسم شرطة المعادى بلاغا من فتاة تدعى "ه ط" 17 سنة فى الصف الثالث الثانوى باحدى مدارس اللغات، تفيد فيه بتعرضها لحالة هتك عرض من قبل "و م ع" عامل بأحد الكوافيرات الشهيرة فى منطقة المعادى .

وعلى الفور تمكنت القوات الأمنية من القبض على المتهم، بعدما جاءت التحريات مؤكدة صحة الواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

واستمع عمرو شريف رئيس النيابة إلى اقوال المجنى عليها، التى اكدت أن المتهم تعمد ملامسة موطن من مواطن جسدها، وخدش حيائها كأنثى، مشيرة إلى أنها اشتكت للعاملين بالكوافير الا انهم لم يهتموا بالأمر، فاضطرت إلى اللجوء للقانون، بغرض استرجاع كرامتها، وانكر المتهم تماما صلته بالفتاة أو ارتكابه لما هو منسوب له من تهم.

كما استمع محمد طارق مدير النيابة إلى أقوال العاملين بالمحل، الذين اكدوا عدم رؤيتهم الواقعة، مشيرين بان المتهم يعمل معهم منذ يوم واحد ولا يعلموا عن سلوكه أى شىء، فى الوقت ذاته كشف تقرير الطبى للمجنى عليها حدوث خدوش بمنطقة الصدر.

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