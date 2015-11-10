شاهد بـ"اقتحام قسم التبين": ملثمون كسروا باب الحجز وهربوا المتهمين

استئانفت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، وأمانة سر حمدى الشناوى، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة 47 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم التبين"، لاتهامهم باقتحام قسم شرطة التبين، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، بعد رفع الجلسة للاستراحة.

وبدأت المحكمة بسماع شهادة المتهم "عادل أبو زيد" قائلا "إنه محبوس على ذمة قضية مقاومة سلطات، وإنه محبوس هو وشقيقيه الاثنين على ذمة القضية منذ 33 شهرا بالقضية، وحلفته المحكمة اليمين القانونية، والذى أكد أنه كان محبوسًا بديوان قسم شرطة التبين وقت الأحداث على ذمة القضية، وتم القبض عليه بقضية سرقة فلنكات السكة الحديد، وبما أنه يشبهنى تمامًا تم القبض على.

وتابع الشاهد أنه يوم الأحداث كان بداخل الحجز وسمع إطلاق أعيرة نارية، ودخان دخل علينا بالحجز، وكان بالجحز المجاور لنا سيدات قاموا بالصراخ فور وقوع الأحداث، وبعدها دخل أشخاص ملثمين كسروا قفل الحجز، وقمت بعدها بالفرار بعد فتح الباب، وهربت من القسم.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.