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استعدي لبداية الشتاء بترطيب بشرتك

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استعدي لبداية الشتاء بترطيب بشرتك استعدي لبداية الشتاء بترطيب بشرتك

الثلاثاء 10-11-2015 13:50

هل تفكرين في اقتراب أيام الشتاء الجافة وتريدين الاستعداد لها بأفضل الطرق والوسائل؟
الحل يكمن في الترطيب المناسب للوجه واليدين عن طريق الخطوات التالية:
• عليك ترطيب يديك باستخدام المرطب المفضل لديك مرتين على الأقل يومياً، مع مراعاة استخدامه مرة إضافية بعد الانتهاء من الاستحمام أو القيام بأعمال المنزل.
• عليك الاهتمام بترطيب بشرة الوجه باستخدام كريمات النهار والليل مع ضرورة ترطيب البشرة قبل النوم؛ لأنها من أفضل فترات التجديد وامتصاص الترطيب داخل البشرة، ويمكنك استخدام العسل فهو أفضل من يقدم التغذية لوجهك قبل النوم.

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سيدتي