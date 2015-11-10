"عندما ابتكرت عطر Narciso، أردته أن يكون عطراً جذّاباً تتوق إليه النساء. يجسّد NARCISO MUSC oil غموض الجاذبية بدرجة مختلفة من الشاعرية"

Narciso Rodriguez

نقدّم عطر NARCISO MUSC oilمن ابتكار Narciso Rodriguez وهو نسخة ساحرة تماماً عن العطر الجديد NARCISO.

يتمتع عطر NARCISO MUSC oil المقدّم في قارورة حصرية فاخرة سعتها 50 ملل، بتركيبة جديدة وآسرة من مزيج المسك والزيت الشهير الذي يتسم بأنوثة فريدة وشاعرية عميقة.

تشيد تركيبة عطر NARCISO MUSC oil الجديدة والحادة بالشغف والجاذبية. ويوحي بفضل دفئه وشاعريته الراقية، بالغموض والفتنة والسحر. كما تجسّد هذه الصيغة العطرية المتميزة حميمية المسك الذي يحمل بصمة المصمّم ويزداد رقة بفضل أريج العنبر. تتعانق النفحات الخشبية الحادّة التي يعبق بها الفيتيفر وخشب الأرز الأبيض المشرق وذلك الداكن، مع النفحات الزهرية الرقيقة التي تتعالى من زهر الغاردينيا النقي والورد البلغاري الناعم المتلألئ، لتمنح العطر توليفة تزاوج بين الجرأة والرقّة في آن.

وبحركة واحدة، ينساب هذا العطر المتفرّد كالحرير فيحيطك بهالة ناعمة ويمنحك حضوراً يستحيل أن يمرّ مرور الكرام.

عطر NARCISO MUSC oil: إنّه عطر صاف يوازيه تصميم قارورته الأنيقة صفاءً. فهي مستطيلة الشكل وبيضاء اللون، وقد تحوّلت بفعل البراعة الفنية الراقية والإتقان من مجرّد قارورة إلى تحفة فنية أنيقة مزدانة بشعار واضح ودقيق.