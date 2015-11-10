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الشوكولاتة للتخلص من تلف البشرة

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الشوكولاتة للتخلص من تلف البشرة الشوكولاتة للتخلص من تلف البشرة

الثلاثاء 10-11-2015 16:40

هل تتلذذين بتناول الشوكولاتة! بالتأكيد، نعم. ولكن هل فكرت من قبل بأنّ بشرتك هي الأخرى قد تتلذذ بها؟ فالشوكولاتة تعتبر من أكثر الأطعمة المليئة بمضادات الأكسدة، التي تمنع تلف الجلد وتقاوم جفافه. ولذلك، نجدها في الكثير من الاتجاهات الحديثة التي ظهرت مؤخراً، كحمّام الشوكولاتة الساخن، الذي يعتمد على دهن البشرة بسائل دافئ من الشوكولاتة مع تدليل كامل الجسم بماسكات مختلفة من الشوكولاتة ذات القوام الكريميّ، والتي توضع على البشرة لزيادة نضارتها وتخليصها من التلف والجفاف.
إليك طريقة هذا القناع المميّز للتخلّص من تلف البشرة:

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المكونات: (تكفي الوجه والرقبة)
1.ثلث كوب من مسحوق الكاكاو الداكن.
2.ربع كوب من العسل.
3.3 ملاعق من القشدة الثقيلة.
4.ملعقتان من دقيق الشوفان.


الطريقة:
1.امزجي المكونات حتى تحصلي على عجينة سميكة.
2.ضعيها على بشرتك، واتركيها ربع ساعة حتى تجفّ.
3.اغسلي بشرتك بالماء الدافئ.
أما إذا كنت تريدين تجربة هذا القناع على كامل الجسم، فعليك مضاعفة الكميّات وفردها على جسمك بالكامل وتدليكه. يمكنك تحضير كوب من الشوكولاتة الساخنة لتتلذذي بها، أثناء الانتظار، ولترتفع حرارة جسمك، فتستفيد بشرتك من مكونات القناع أكثر وأكثر، ولتتمتعي بتجربة مميزة منخفضة التكاليف مقارنةً بالتكاليف الضخمة التي قد تنفقينها في مراكز التجميل المختلفة.

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