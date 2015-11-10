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سقوط عمر وصال وزوجته بـ 100كيلو حشيش بطنطا

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سقوط عمر وصال وزوجته بـ 100كيلو حشيش بطنطا سقوط عمر وصال وزوجته بـ 100كيلو حشيش بطنطا
نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط وشرق الدلتا فى ضبط أحد اباطرة تجارة المواد المخدرة وزوجته بحوزتهما 100كيلو حشيش وكمية كبيرة من مخدر الترامادول ومشغولات ذهبية ومبالغ مالية وسيارتين بقصد الاتجار، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت معلومات قد وردت للرائد حسام الجارحي مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط وشرق الدلتا بقيام عمر.ت.م33سنه عاطل وشهرته"عمر وصال"بالاتجار في المواد المخدرة واعتزامه ترويج كمية كبيرة من المخدرات على عملائه بمحافظة الغربية.

وبتقنين الاجراءات، تم إعداد مأمورية تحت إشراف العقيد أسامة المصري رئيس الادارة العامة لمكافحة المخدرات وسط وشرق الدلتا، وتمكن الرائد حسام الجارحي مفتش الادارة والنقيب محمد عبد السلام الضابط بالادارة، من ضبط المتهم وزوجته بدائرة قسم ثان طنطا وبحوزتهما 100 كيلو حشيش، وكمية كبيرة من عقار الترامادول ومبالغ مالي، و 2 سلاح ابيض وسيارتين، ومشغولات ذهبية، تم التحفظ على المضبوطات واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
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مصر 365