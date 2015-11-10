تعديل جديد على موعد معسكر الأهلي

قررت إدارة الكرة في النادي الأهلي إجراء تعديل جديد على موعد معسكر الفريق في فترة توقف الدوري، ليبدأ يوم 27 نوفمبر الجاري في الإمارات.

وكان من المقرر أن يبدأ الفريق الأحمر معسكرا يوم 23 نوفمبر في البداية، قبل أن يتم تغيير موعده إلى 25 نوفمبر.

ولكن قرار مجلس إدارة الأهلي بتعديل موعد حفل الرعاية الجديدة مع شركة صلة السعودية ليقام يوم 26 من الشهر الجاري بدلا من 20. دفع إدارة الكرة إلى تأجيل موعد المعسكر.

ويحضر الجهاز الفني واللاعبون الحفل الذي يشهد تكريما للعديد من رموز النادي.

ويبدأ المعسكر يوم 27 نوفمبر، ويمتد حتى 7 ديسمبر المقبل. ويلعب الأهلي مباراتين وديتين خلاله.

ولم يستقر الأهلي على هوية منافسيه في المباراتين.