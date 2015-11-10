انفراد| مسلسل “منير” الجديد..حلم مؤجل منذ “16 عامًا”

كتب – صطفى حمزة

يلعب الرقم “16″ دورا كبيرا فى المفاجاة التى اعلن عنها المؤلف وليد يوسف،عن الإتفاق الذى تم مع الفنان محمد منير،والذى ينص على بطولته لمسلسل خلال رمضان المقبل،كيف حدث ذلك؟،وماهو طبيعة هذا الدور”؟،هذا ما تنفرد ONA بكشف تفاصيله.

وفقًا لما كشف عنه المؤلف، يتناول العمل قصة صعود مطرب فى قالب رومانسى غنائي، ويحمل “الكينج ” به اسم “منير”، وأولى المفاجأت هنا، إنه منذ حوالى 16عامًا، وفكرة عمل من هذا النوع تحديدًا تشغل بال المطرب الكبير،ولكن من وقت إلى اخر كانت نوعية المشروع تتغير بين تقديمها سينمائيًا أو مسرحيًا.

وكانت الشاعرة وكاتبة السيناريو كوثر مصطفى ،من أول الذين شاركوا “منير” مناقشة الفكرة،وكان الحلم ان يقدم فى شكل مسرحى أقرب إلى الأوبريت الغنائى،ويقوم على المزج بين المراحل التاريخية التى عايشها “الكينج”،وما قدمه من أغانى،وفيما بعد ظهر الكاتب الصحفى يسرى الفخرانى بالصورة،وتم طرح أسمه لكتابة العمل،لكن مع ذلك ظل الحلم مؤجلًا.

مع صعود أسهم الكاتب بلال فضل كمؤلف سينمائى، وبحكم ما يجمعه من صداقة مع منير،عادت الفكرة مرة أخرى للظهور،لكن على ان تقدم من خلال شاشة السينما،وكان التفكير ان تتولى الفنانة إسعاد يونس إنتاجه،ومع ذلك ظل العمل مجرد فكرة.

وبالعودة للعمل الجديد المعلن عنه مؤخرا،والمقرر ان يتولى إنتاجه محمد فوزى،ويقوم شريف صبرى بإخراجه فى أولى تجاربه الدرامية،سند أن يمثل عودة لمنير لتقديم عملا دراميا،بعد غيابه عن الشاشة الصغيرة بعد مسلسل “جمهورية زفتى”،الذى قدمه منذ(16 عامًا).