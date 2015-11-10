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البورصة تخسر26,5 مليار جنيه في الجلسات الثلاث الأخيرة

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البورصة تخسر26,5 مليار جنيه في الجلسات الثلاث الأخيرة البورصة تخسر26,5 مليار جنيه في الجلسات الثلاث الأخيرة

صورة أرشيفية

واصلت البورصة المصرية خسائرها الحادة لدى إغلاق تعاملات، اليوم الثلاثاء، لتخسر نحو 26,5 مليار جنيه في الجلسات الثلاث الأخيرة، فيما هبطت مؤشراتها لأدنى مستوياتها في 3 أشهر.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، اليوم، “وحده” نحو 13,4 مليار جنيه ليرفع خسائره منذ مطلع الأسبوع إلى 26,5 مليار جنيه مسجلاً425,8 مليار جنيه مقابل ,452,3 مليار جنيه فتح عليها بداية الأسبوع.

وفقد مؤشر EGX30الرئيسي بنسبة 4,4% إلى  6824,74نقطة وهو أدنى مستوى له منذ 3 أشهر، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 3,84 % إلى 363,52نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا ليخسر3,4% إلى 790,2 نقطة.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط قال رئيس قسم البحوث بشركة ثمار لتداول الأوراق المالية محمد معاطي إن آداء الأسهم تأثر بثلاثة أسباب رئيسية أدت إلى هذا الهبوط الحاد والذي بدأ منذ مطلع هذا الأسبوع وخلق عمليات بيع مكثفة من صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية والعربية والأجنبية أولها التداعيات السلبية لحادث الطائرة الروسية وتأثيرها على السياحة المصرية.

وأضاف أن ثاني العوامل التي أثرت سلبًا على أداء البورصة منذ مطلع هذا الأسبوع هو اتجاه شرائح من المستثمرين خاصة الصناديق والمؤسسات للاستثمار في ودائع البنوك ذات الفائدة المرتفعة بنسبة 12,5% والتي أعلنت عنها مطلع هذه الأسبوع.

وتمثل ثالث أسباب هبوط البورصة في تأثر أسهم شركات رجال الأعمال المدرجة بالبورصة بالقبض على بعض رجال الأعمال نهاية الأسبوع الماضي في قضايا مختلفة منها فساد مالي.

من جانبه، قال خبير أسواق المال محمد دشناوي إن البورصة واصلت هبوطها اليوم بفعل ضغوط بيعية من المؤسسات الأجنبية والمصرية خاصة على الأسهم الكبرى ذات السيولة المرتفعة.

ورأى أن بعض المحافظ تسعى لتخفيف محافظها لمالية والتحول إلى الشهادات الادخارية الجديدة التي أصدرتها بعض البنوك بفائدة 12,5% وهو معدل عائد أعلى من متوسط عائد البورصة في الأشهر الأخيرة ما أدى إلى سحب السيولة من السوق وهبوط الأسهم.

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