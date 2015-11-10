"القمة العربية اللاتينية" ضمن اهتمامات رواد تويتر واحتفاء بمشاركة السيسى

اهتمت مواقع التواصل الاجتماعى، وعلى رأسها موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بفعاليات القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية المقرر عقدها فى العاصمة السعودية "الرياض" بحضور زعماء دول لاتينية وعربية.

كما اهتم النشطاء بأخبار وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مطار الملك خالد فى الرياض، واستقباله من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز استعدادًا للمشاركة فى أعمال القمة.

وألقى رواد "تويتر" الضوء على أهداف مشاركة الرئيس السيسى فى القمة، والتى تهدف إلى تنشيط وتفعيل علاقات التعاون بين مصر ودول أمريكا الجنوبية فى جميع المجالات، لاسيما فى ضوء النمو الاقتصادى المضطرد الذى حققته تلك الدول خلال العقدين الأخيرين، ولقاءات ثنائية لمناقشة المستجدات فى المنطقة والعلاقات الثنائية التى تربط مصر بالمملكة العربية السعودية.

"4 هاشتاجات" طريقة رواد "تويتر" للتعبير عن اهتمامهم بمتابعة مستجدات وفعاليات القمة العربية اللاتينية، فدشن النشطاء الهاشتاجات التى احتلت الترند المصرى فى تعبير صريح وواضح عن توجه مرتادى الموقع، فاحتل هاشتاج "قمة الرياض"، وهاشتاج "خادم الحرمين الشريفين" الترند المصرى فى قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً، كما غرد نشطاء "تويتر" بأخبار القمة عبر وسوم "مطار القاهرة"، "القمة العربية اللاتينية".

فيما غرد أحد النشطاء قائلاً: "ننتظر نتائج القمة العربية اللاتينية، وبإذن الله تكون نتائج جيدة وتخدم مصالح الأمة العربية والإسلامية"، وقال محمد محمود: "قمة الخير والسلام وكرامة الإنسان فى كل البلدان، وربنا يعز العرب".

وتمنى الناشط حمد عبد الله السعيد التوفيق والنجاح للقمة العربية اللاتينية، وأن تثمر عن نتائج مرضية، قائلاً: "الله يقويهم ويوحد كلمتهم ويقوى عزائمهم ليكونوا حربًا على من حاربهم وسلمًا لمن سالمهم وأخاهم نسأل الله لهم التوفيق".

بينما رحب الناشط السعودى حمد بن عبد الله بالرؤساء المشاركين فى القمة بوجودهم على أراضى السعودية، مغردًا: "مرحبا مليون مرة بالإخوة العرب فى بيتهم الكبير بيت العرب، مرحبًا بالأصدقاء فى دار سلمان دار أبو فهد.. عاش سلمان الحزم وعاشت عاصمة العرب".

ودعا العديد من النشطاء عبر الهاشتاج بالتوفيق لرؤساء الدول العربية متمنين توحيد كلمة العرب ونجاح القمة، قائلين: "يارب قويهم ووحد كلمتهم وقوى عزائمهم، نسأل الله لهم التوفيق، اللهم اجعلها قمة نصر وعز للإسلام والمسلمين، ربى يكتب فيها الخير للأمة، اللهم سدد رأيهم ووحد كلمتهم وصفوفهم واستخدمهم لخدمة الدين والأوطان والشعوب والأمة الإسلامية".

وتداول مرتادو موقع التدوينات القصيرة عبر الهاشتاجات العديد من الصور للملك سليمان أثناء استقبال رؤساء البلدان المشاركين فى القمة، مشيدين بحفاوة استقبال الملوك والرؤساء العرب ودول أمريكا الجنوبية.

- بالفيديو.. الملك سلمان يستقبل الرئيس السيسى للمشاركة فى القمة العربية اللاتينية

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