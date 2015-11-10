الإمارات ترسل سفينة مساعدات لدعم سكان جزيرة سقطرى باليمن

أرسلت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بالإمارات الثلاثاء، باخرة رابعة من المساعدات الإغاثية تحمل 750 طنا إلى جزيرة سقطرى لإغاثة سكانها من إعصار تابالا الذى ضربها، ومناطق أخرى قريبة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن مصدر مسئول فى المؤسسة قوله" أن الباخرة تحمل مواد غذائية، ووقود الديزل لمد يد العون، والتخفيف من معاناة الشعب اليمنى ضمن الأسطول البحرى، والجسر الجوى الذى سيرته المؤسسة لنقل مواد الإغاثة العاجلة إلى الجزيرة اليمنية".

وذكر المصدر أن الباخرة أبحرت من ميناء زايد فى أبوظبى، متجهة إلى ميناء سقطرى، وتحمل 750 طنا من المساعدات منها 450 طنا من المواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى 300 طن من وقود الديزل لتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب اليمنى الذى يعيش أوضاعا إنسانية صعبة.

وكانت مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية قد بادرت، ومنذ بدء الأزمة اليمنية إلى الإسراع فى تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية من الغذاء، والدواء إلى الشعب اليمنى.

وأقامت المؤسسة بدءا من شهر يونيو الماضى، وحتى الآن جسرا جويا، وبحريا شمل 16 رحلة جوية حملت 615 طنا وأربع سفن إغاثة بحمولة عشرة آلاف، و750 طنا من المواد الغذائية، والتموينية، والأدوية.

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