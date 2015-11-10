أفضل من تناول الفيتامينات.. المشى يقلل انتكاسات مرضى السرطان

فوائد المشى لا تعد ولا تحصى حيث يعزز الصحة العامة ويقلل من فرص الإصابة بالأمراض، وكشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون، عن فائدة مذهلة للممارسة رياضة المشى وهى التغلب على السرطان، لافتةً إلى أنه أفضل من تناول الفيتامينات.

وحذر البروفيسور روبرت توماس من جامعة كامبريدج، من تناول المكملات الغذائية التى يمكن أن ترفع من فرص الإصابة بالسرطان، ولا تقدم أى فائدة عندما تقارن بممارسة الرياضة وفقدان الوزن، مؤكدًا أن المشى السريع يمكن أن يقلل من الآثار الجانبية لعلاج السرطان ويزيد من احتمال تفوقه على المرض.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى شملت على أكثر من 120 شخصًا مصابًا بالسرطان، أن ثلاث ساعات من التمارين فى الأسبوع تقلل فرص الانتكاس بنسبة تصل إلى 30 فى المائة.

وأوضح الباحثون أن كثيرًا من الناس يعتقدون أنه بدلًا من الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، يمكن تناول المكملات الغذائية والتى من شأنها القيام بهذه المهمة، وتبين البحوث أن الحياة الصحية تعطى مرضى السرطان فرصة أفضل للتعامل مع العلاج المرهق للجسم، فضلا عن عدد أقل من الآثار الجانبية بالمقارنة بالمكملات الغذائية.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، وذلك فى العاشر من شهر نوفمبر الجارى.

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