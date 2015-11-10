سرطان الثدى يصيب النساء بنسبة أكبر من الرجال.. اعرفى طرق الحماية

سرطان الثدى أحد الأورام التى تصيب السيدات بنسبة أكبر من الرجال، وهناك بعض العوامل التى تزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدى ومنها العوامل الوراثية. سرطان الثدى

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>وعن سرطان الثدى يقول دكتور عمرو حسن استشارى أمراض النساء والتوليد بالقصر العينى، إن سرطان الثدى عبارة عن حدوث تجمع من الخلايا السرطانية داخل الثدى بطريقة غير طبيعية. الأشخاص الأكثر عرضة لإصابة بسرطان الثدى

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>واستكمل د.عمرو قائلا "سرطان الثدى أحد الأورام التى تستحوذ النساء فيها على النصيب الأكبر من حيث الإصابة أكثر من الرجال، فعلى سبيل المثال كل 100 حالة سرطان ثدى نجد 99 سيدة مصابة بسرطان الثدى ورجل واحد فقط، وذلك يعطى مؤشرا خطرا لزيادة نسبة إصابة السيدات بسرطان الثدى. نصائح للوقاية من سرطان الثدى

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>عن الوقاية من سرطان الثدى يتابع د.عمرو قائلا: يجب على النساء الحرص على الكشف المبكر نظرا لأنه كلما تم اكتشافه مبكرا كلما ذادت فرص الشفاء منه تمام".

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شبكةعيونالإخبارية

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