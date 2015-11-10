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إحالة ضابط شرطة بالشرقية لمحكمة الجنايات لترخيصه 5 سيارات مبلغ بسرقتها

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إحالة ضابط شرطة بالشرقية لمحكمة الجنايات لترخيصه 5 سيارات مبلغ بسرقتها إحالة ضابط شرطة بالشرقية لمحكمة الجنايات لترخيصه 5 سيارات مبلغ بسرقتها
قررت نيابة الحسينية بالشرقية، برئاسة المستشار محمد الديب وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إحالة المقدم "محمد ال ط" رئيس وحدة مرور الحسينية السابق، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التربح من المال العام.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض على الرائد "محمد ال ق" رئيس وحدة مرور الحسينية الذى تم نقله إلى إدارة مرور الزقازيق مؤخرا، بعد قرار النيابة، بضبطه وإحضاره.

وكان اللواء خالد عبد الرحمن مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا يفيد ضبط الرائد "محمد ال" رئيس وحدة مرور الحسينية، بعد أن أفادت التحريات السرية، قيام الضابط بترخيص 5 سيارات مبلغ بسرقاتها مقابل حصوله على سيارة منهم تقدر بـ150 ألف جنيه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2001 لسنة 2015 جنح الحسينية.

وتبين من التحقيقات التى باشرها محمد عباس مدير نيابة الحسينية، أثناء الواقعة أن السيارات تم ترخيصها بملفات جديدة وبتوكيلات مزورة، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية، فيما تبين من تحقيقات النيابة العامة، أن تحريات إدارة البحث الجنائى ومباحث الأموال العامة كشفت تقاضى الضابط سيارة مقابل ترخيصه 5 سيارات مبلغ بسرقاتها.

يذكر أنه فور مباشرة النيابة التحقيق فى الواقعة، قامت مديرية أمن الشرقية بنقل الضابط إلى إدارة المرور بالزقازيق وتعيين النقيب محمود غنيمى رئيسا للوحدة أثناء الواقعة.

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مصر 365