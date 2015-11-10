أوباما يفتتح صفحته الخاصة جداً على فيس بوك

دشّن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، صفحته الرئاسية الرسمية على موقع فيس بوك، والتي وصلت بعد ساعات قليلة من إطلاقها إلى أكثر من 100 ألف مُتابع.

أوباما لديه صفحة على فيسبوك يستعملها لتعزيز أنشطته السياسية، ولكن وصف حسابه الجديد هذا بصفحته الخاصة جداً.

ويطمح أوباما من خلال هذه الصفحة إلى مُشاركة الأجندة الرئاسية والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، فضلاً عن فسح المجال أمام المُشتركين لطرح ومناقشة الأفكار التي تُساعد على تحسين البلاد، وأكّد أنه سيسعى إلى الردّ على جميع الاستفسارات في أقرب وقت مُمكن.

وقال أوباما في مُشاركة نشرها على صفحته الرسمية إنه يتمنى أن يستغل المواطنون هذه الصفحة لمناقشة القضايا الهامة التي تواجههم، ليقوم هو شخصياً بالردّ عليها، وأضاف أنه سيقوم بمشاركة أفكاره أيضاً، وبعض المُشاركات بغرض التسلية لا أكثر.

وفي أول تدوينة يضعها على الموقع الجديد، بعث أوباما، الذي صرّح في وقت سابق أنّه وصل إلى حد الطلاق، رسالة بالفيديو بشأن تغير المناخ، ظهر فيها الرئيس يتجوّل في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض ويتغزّل في جمال الطبيعة.

وقال أوباما في الفيديو: مرحبا فيسبوك. أخيرا حصلت على صفحتي الخاصة. سأدشنها بدعوتكم لمصاحبتي في جولة في حديقتي الخلفية، أمر سأحاول القيام به في نهاية اليوم قبل أن أذهب الى العشاء.

واختتم بقوله إنه، وبكون الجميع معاً ويداً واحدة، يُمكن التغلب على أكبر المشاكل وتوفير حياة أفضل للأجيال القادمة.

وانضم أوباما إلى تويتر في مايو/أيار من العام الجاري، ونجح بالوصول إلى المليون مُتابع بعد بضع ساعات فقط من إطلاق الحساب رسمياً.

يُذكر أنّ سجّل الرئيس أوباما سجّلَ رقماً قياسياً في موسوعة غينيس، بعد أن وصل عدد متابعيه عبر حسابه الجديد على Twitter إلى مليون متابع، في أقلّ من 5 ساعات.

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