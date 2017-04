Chloe Grace Moretz تتحوّل الى حورية البحر

أعلنت الممثلة الشابة الموهوبة Chloe Grace Moretz أنها وقّعت عقداً مع شركتي Working Title و Universal Pictures لتأدية دور البطولة في The Little Mermaid وهو فيلم غير كرتوني مقتبس عن قصة خرافية تحمل نفس العنوان للكاتب Hans Christian Andersen والتي نشرت للمرة الأولى في العام 1837. مصادر مقربة من الشركتين ذكرت أن Richard Curtis سيناريست فيلم Love Actually قد يتولّى مهمة كتابة سيناريو هذا الفيلم، علماً أن المخرجة Sofia Coppola كانت قد وافقت على إخراجه ولكنها انسحبت بعد معرفتها أن Moretz ستؤدي دور البطولة فيه !!! ولم يتم اختيار بديلة لها حتى الساعة. يذكر أن للممثلة Chloë Grace Moretz أربعة أفلام سيتمّ إطلاقها العام المقبل هي: November Criminals و The 5th Wave و Neighbors 2: Sorority Rising و Brain on Fire.