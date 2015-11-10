رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بملف الخدمات

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على اهتمام الحكومة بملف الخدمات، وإعطائه الأولوية خلال هذه المرحلة، وشدد على ضرورة الإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي تعود بالنفع على المواطنين سواء بالمدن أوالقرى، والتي ستسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً أنه لا تهاون مع التأخير في عمليات تنفيذ المشروعات، مضيفاً أننا لا نملك رفاهية الوقت.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم، للاجتماع الثانى للجنة الوزارية للخدمات، بحضور 14 وزيراً و5 محافظين، لمتابعة تنفيذ بعض المشروعات الخدمية، ومناقشة معدلات الإنجاز الخاصة بها بهدف تذليل العقبات التى قد تواجه عمليات استكمال تنفيذها، وذلك من خلال التنسيق والتواصل بين الوزارات والجهات المعنية.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف الأعمال الخاصة برفع كفاءة مطار النزهة بالإسكندرية، والتي بدأت منذ عدة سنوات ولم تنتهي حتى الآن، ووجه رئيس الوزراء بضرورة ضغط البرنامج الزمني لعمليات التنفيذ وتكثيف العمل حتى يتم الانتهاء منها خلال الربع الأول من عام 2016، وطالب بأن يتم عرض تصور واضح ومتكامل عن خطة تنفيذ المشروع وذلك خلال أسبوع من الآن، كما طالب بمراجعة التوريدات الخاصة بمعدات والأجهزة اللازمة لاستكمال المشروع.

كما استعرض الاجتماع تقريراً عن الموقف التنفيذى لمشروع تطوير وتنمية مدينة رشيد، حيث اشار محافظ البحيرة إلى أنه تم البدء فى أعمال المشروع منذ عام 2008، وأن قيمة الاعمال التى تم تنفيذها بالفعل متضمنه ما تم تنفيذه خلال الاعوام السابقة بلغ حوالى 459 مليون جنيه، شملت هذه الاعمال تطوير(سوق الخضار والسمك – الموقف الجديد – مركز الشرطة – مبنى الجمارك – اعمال الحماية – تطوير 3 مراسى نيلية – ميناء الصيد – الممشى السفلى – الاتوبيس النهرى)، وأوضح أن التكلفة التقديرية لاستكمال أعمال المرحلة الاولى واعمال المرحلة الثانية تبلغ حوالى 620 مليون جنيه وتشمل تطوير الكورنيش وميناء الصيد والواجهة النيلية حتى قناطر إدفينا والمنطقة التراثية- البنية التحتية المطلوبة للتطوير).

وفى هذا الصدد تقرر اعادة تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة بتطوير وتنمية المدينة، وتحديد موعد لانعقادها، مما يسهم فى سرعة إنجاز خطوات التطوير، مع وضع البدائل الخاصة بتمويل هذا المشروع، خاصة عمليات ترميم المسجد المحلى الذى يعتبر من أحد اهم المساجد الاثرية بالمدينة والذى يعود إلى العصر العثمانى.

من ناحية أخرى وبخصوص احياء وتطوير قرى الظهير الصحراوى، فقد قرر رئيس مجلس الوزراء دراسة نقل ولايتها للمحافظات على أن يقوم وزير التنمية المحلية بوضع الضوابط اللازمة لعمليات النهوض بها، وفى هذا الصدد استعرض محافظ بنى سويف الموقف التنفيذى لاحياء وتطوير 4 قرى بالظهير الصحراوى للمحافظة كمرحلة أولى.