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الصحة: تطعيم 19 مليون طفل بالحملة القومية ضد الحصبة والحصبة الألماني

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الصحة: تطعيم 19 مليون طفل بالحملة القومية ضد الحصبة والحصبة الألماني الصحة: تطعيم 19 مليون طفل بالحملة القومية ضد الحصبة والحصبة الألماني

10 نوفمبر 2015 | 2:07 مساءً

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي من تم تطعيمهم بعد مرور 11 يومًا من إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة و الحصبة الألمانية وحتى الآن، بلغ 19 مليونًا و 311 ألف و 159 طفلًا بكافة محافظات الجمهورية، و تستهدف الحملة تطعيم 24 مليون طفل من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات.
> وأطلقت وزارة الصحة، حملتها القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني،  السبت الموافق 31أكتوبر، وتستمر حتى 21 نوفمبر المقبل، تنفيذاً لتوصية اللجنة العليا للتطعيمات، وتستهدف تطعيم الأطفال مجاناً بواسطة الفرق الثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمدارس بجميع المحافظات، بتكلفة 165 مليون جنيه، كما ترتكز استراتيجيتها على رفع مناعة الأطفال ضد المرض من خلال تنفيذ حملة تطعيم قومية، ويشارك في تنفيذ الحملة 82 ألفاً من الأطقم الطبية والفنية المدربة.
> وتهيب وزارة الصحة والسكان بالمواطنين التعاون مع الفرق الطبية المسئولة عن التطعيم في جميع المحافظات والحرص على تلقى أبنائهم للطعم خلال فترة الحملة حفاظاً على صحتهم.

2015-11-10

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