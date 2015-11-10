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بالصور - ' وايت نايتس ' أمام نادي الزمالك للاعتراض على هدم مدرجات حلمي زامورا

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نشرت رابطة "ألتراس وايت نايتس" المنتمية لجمهور الزمالك صورا على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" لمجموعة من البنرات التي حملها بعض أعضاءها أمام بوابات نادي الزمالك ظهر الثلاثاء.

ونددت الرابطة بقرار مجلس إدارة النادي، هدم مدرجات ملعب "حلمي زامورا" التاريخي للنادي، معتبرة أن القرار هدم لتاريخ النادي الأبيض.

وكان مجلس الزمالك قد قرر هدم جزء من مدرجات نادي ملعب رحاب أبو رجيلة "حلمي زامورا سابقا" بسبب صدور قرار إزالة لها من قبل محافظة الجيزة لأنها آيلة للسقوط.

ومن المتوقع أن يقيم النادي الأبيض، مول تجاري في مكان المدرجات، لاستغلاله في إدخال موارد مالية للنادي.

من ناحية أخرى، بدأ الزمالك مساء اليوم الثلاثاء، نقل تدريبات فريق كرة القدم لملعب الهدف في مدينة 6 أكتوبر، لحين الانتهاء من هدم مدرجات الملعب.

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