ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير توكيلات وعقود الأراضى بالغردقة

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص تخصص فى تزوير توكيلات بيع الأراضى بالبحر الأحمر، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء على عامر مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر يفيد بتمكن المقدم محمود هيبة رئيس مباحث الأموال العامة ومعاونه النقيب محمود قنصوه من ضبط المدعو "إسماعيل.أ" 29 سنة حداد مسلح ومقيم المعنا – قنا، والمدعو "على.م.ح" 39 سنة صاحب شركة للتسويق العقارى ومقيم بمدينة سفاجا، والمدعو "رضوان.م.ح" 30 سنة شريك الثانى فى شركة التسويق العقارى ومقيم الكرنك الأقصر المطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 128 /2015 جنح قسم سفاجا المحكوم عليه فيها بالحبس ثلاثة شهور وكفالة 200 جنيه غيابيا بجلسة، وكذلك ضبط المدعو "محمد.ع.ج" 30 سنة حاصل على دبلوم ومقيم دشنا - قنا، وذلك بعد تبلغ المدعو نادر السيد فاروق 42 سنة مدير وشريك بشركة نيو تريد ومقيم مصر الجديدة –عن المذكورين بقيامهم فيما بينهم بتزوير محررات رسمية "توكيلات بيع وشراء وإدارة" باسمه وأسماء أشقائه ووالده المتوفى منذ عام 1991 صادرة فى 8/2015 لقطعة أرض رقم 136 تقسيم امتداد الجبل الشمالى بالغردقة بمساحة 300 متر ملك الشاكى وأشقائه حتى يتمكنوا من بيعها .

تم ضبط المتهمين وبحوزتهم عدد 5 توكيلات مزورة صادرة من "عدد 2 توكيل صادر من مكتب توثيق المطرية عدد 3 توكيلات صادرة من مكتب توثيق الغردقة".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6494 إدارى قسم شرطة أول الغردقة لسنة 2015، وأخطرت النيابة العامة.