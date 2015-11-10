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جابر نصار يحيل أستاذ بـ"صيدلة القاهرة" للتحقيق لاتهامه بالتحرش بالطالبات

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جابر نصار يحيل أستاذ بـ"صيدلة القاهرة" للتحقيق لاتهامه بالتحرش بالطالبات جابر نصار يحيل أستاذ بـ"صيدلة القاهرة" للتحقيق لاتهامه بالتحرش بالطالبات
أحال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة ، الدكتور (ج.أ) الأستاذ بكلية الصيدلة بالجامعة للتحقيق، وذلك بعد وصول عدد من الشكاوى لمكتب رئيس الجامعة تتهم الأستاذ المذكور بمخالفة الآداب العامة وسوء معاملة الطلاب والتحرش اللفظى بالفتيات.

ودشن طلاب كلية الصيدلة بجامعة القاهرة حملة لجمع توقيعات الطلاب وصل عدد المشاركين فيها إلى 452 طالبا سردوا الوقائع التى دفعتهم لجمع التوقيعات ضد الأستاذ المذكور.

وجاء نص الشكوى التى يتم جمع التوقيعات عليها بنية تقديمها لرئيس الجامعة كالتالى: "نتقدم نحن ط?ب بكلية الصيدلة بشكوى ضد الدكتور "ج . م" الذى يقوم بتدريس مادة "الصيدلانيات - السيوتكس"، وذلك لانتهاكه قواعد الاحترام الأساسية التى هى مثابة عقد بين الأستاذ وطالب العلم وإخ?له بآداب الجامعية المتعارف عليها فى مختلف المواضع، ونذكر هنا بعض من الأفعال التى نراها مخالفة ل?داب، التى بدرت من الأستاذ على مدار هذا الفصل الدراسى والعام المنصرم وشهدنا عليها.
> 1- الاستهزاء بالطلاب والتجريح فيهم وسبهم وإهانتهم والتقليل منهم والبصق علي الطلبة في محاضرة للفرقة الثالثة يوم 8 نوفمبر 2015 ونعتهم بـ"حمير ومعيز وأهلهم بيشحتوا عليهم".
> 2- تهديد عموم الطلاب بالرسوب الجماعي في مادته ودخوله اللجان في امتحان الفرقة الثالثة 2014 وتوجيه إهانات للطلبة منها قوله "أهو ده الامتحان اللي بيقلعوله بقي".
> 3- التحرش اللفظي بالطالبات

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مصر 365