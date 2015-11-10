زيادة الوزن أثناء الحمل.. التخينة بتزيد بمعدل أقل من الرفيعة

الحمل وزيادة الوزن

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فترات الحمل وزيادة الوزن

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الحمل من أصعب الفترات التى تمر بها المرأة، حيث يتغير مظهرها، ويتسبب الحمل أحيانًا فى تورم الجسم وزيادة الوزن، كما أنه يتسبب فى ظهور بعض العلامات على الجلد والبشرة.>وأكد الدكتور محمد حلمى، استشارى السمنة والنحافة، أنه قد يزداد وزن المرأة خلال فترة الحمل ما بين 11 إلى 15 كيلو، وهذه الزيادة طبيعية بسبب المياه المحيطة بالجنين + وزن الجنين + المشيمة + المخزون الغذائى الذى يحتوى على البروتين والكالسيوم والدهون + زيادة وزن الثديين + بعض الزيادات الطبيعية نتيجة للتغيرات الجسمانية والرحيمة.>ويؤكد استشارى السمنة والنحافة، أن السيدات اللاتى يبدأن الفترة الأولى دون زيادة فى الوزن يكن أكثر تعرضًا لزيادة الوزن بشكل ملحوظ فى الفترات الأخيرة، حيث إنهن قد يتعرضن لزيادة تقترب من الـ18 كيلو.

ويضيف استشارى السمنة والنحافة، أن السيدات أصحاب الوزن الزائد هن الأقل تعرضًا لزيادة الوزن أثناء فترة الحمل، وتكون زيادة أوزانهن فى الحمل ما بين 7 إلى 12 كيلو فقط.

وأخيرًا ينصح د. محمد، المرأة أثناء فترة الحمل بتناول الأطعمة الغنية بفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة ومنخفضة السعرات الحرارية.

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