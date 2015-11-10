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«النقل الروسي»: إعادة أكثر من 35 ألف سائح روسي من مصر

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«النقل الروسي»: إعادة أكثر من 35 ألف سائح روسي من مصر «النقل الروسي»: إعادة أكثر من 35 ألف سائح روسي من مصر

 

سياح روس – أرشيفية

صرح وزير النقل الروسي، ماكسيم سوكولوف، بأنه تم إعادة أكثر من 35 ألف سائح روسي من حتى اليوم.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط قال سوكولوف إن شركات النقل الجوي الروسية نفذت 153 رحلة في إطار عملية إعادة السياح الروس من مصر، حيث تم نقل حوالي 35 ألف سائح حتى الآن.

وأوضح أن ذلك جرى في إطار الخطة الحكومية الروسية، مشددًا على أن الحديث لا يدور عن أية عملية إجلاء للروس من مصر. ولفت إلى أن قوات الطوارئ ووحدات الطيران الخاصة التابعة لوزارة الدفاع والخطوط الجوية الروسية “فولجا – دنيبر” تقوم بنقل الأمتعة، لافتًا إلى أنه تم نقل نحو ما يقرب من 180 طن أمتعة حتى الآن.

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