وصول رئيس فنزويلا إلى مطار الملك خالد للمشاركة فى قمة الرياض

استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو موروس بمطار الملك خالد استعدادا للمشاركة فى قمة الرياض.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس السيسى فى القمة، حيث تهدف المشاركة فى هذه القمة لتنشيط وتفعيل علاقات التعاون بين مصر ودول أمريكا الجنوبية فى جميع المجالات، لاسيما فى ضوء النمو الاقتصادى المضطرد الذى حققته تلك الدول خلال العقدين الأخيرين.

ومن المقرر أن يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لمناقشة آخر المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية التى تربط مصر بالمملكة العربية السعودية، فضلا عن مناقشة الوضع فى المنطقة وتطورات الأوضاع فى الأراضى السورية واليمنية والليبية.