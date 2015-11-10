خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك الأردن للمشاركة فى قمة الرياض

وصل الملك عبد الله الثانى ملك دولة الأردن ووفد أردنى رفيع المستوى إلى مطار الملك خالد، حيث كان فى استقباله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز استعدادًا للمشاركة فى قمة الرياض.

وكان قد غادر القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسى متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة فى أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التى تُعقد فى الرياض.

ومن المقرر أن يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لمناقشة آخر المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية التى تربط مصر بالمملكة العربية السعودية، فضلا عن مناقشة الوضع فى المنطقة وتطورات الأوضاع فى الأراضى السورية واليمنية والليبية.

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