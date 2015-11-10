فتحي يحتفل بعيد ميلاده في الأهلي.. ويكشف عن أمنيته

احتفل لاعبو الأهلي بعيد ميلاد زميلهم أحم فتحي اليوم الثلاثاء بعد مران الفريق، حيث يتمم الجوكر 31 عاما.

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وقال فتحي عقب المران للصحفيين في حضور مراسل FilGoal.com: "أشكر زملائي الذين احتفلوا بعيد ميلادي، وخاصة باسم علي الذي حرص على شراء التورتة".

وتابع "اليوم في عيد ميلادي، تمنيت أن أشارك مع مصر في كأس العالم بروسيا 2018".

وواصل متما "حلمي الأكبر هو اللعب في كأس العالم، واعتقد أنني قادر على العطاء في الملاعب حتى أحققه بالوصول للمونديال المقبل".