تجديد حبس هاكرز إفريقى سرق بنوكا أجنبية بعد اكتشاف سرقة أموال بمصر

أمرت النيابة العامة تجديد حبس إفريقى "هاكرز" اخترق مواقع عدد من شركات تداول الأوراق المالية وإرسال واستلام النقود، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء طارق الأعصر تلقى بلاغا من إحدى شركات تداول الأوراق المالية عن قيام مجهولين باختراق البريد الإلكترونى الخاص بأحد العملاء وانتحال صفته طالبين بيع أسهمه بالشركة وتحويل قيمتها البالغة 500 ألف جنيه على حساب إحدى الشركات بأحد البنوك.

وكشفت تحريات تشكيل فريق البحث برئاسة العقيد شريف سارى مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة عن أن وراء ذلك النشاط شخصين من دولة إفريقية، وسبق ضبطهما فى قضية مماثلة بمعرفة الإدارة.

وأضافت التحريات أن المتهمين استغلا مهاراتهما الفائقة فى تطبيقات الحاسب الآلى وشبكة الإنترنت وقاما بقرصنة على تلك الشركة وشركات أخرى وإرسال رسائل خادعة لتحويل المبالغ لهم منتحلين صفة أصحاب الطلب.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين تمكنوا من استلام 55 ألف دولار لحسابهم مرسل من إحدى الضحايا، وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان أحمد عبد البديع ومصطفى خضر والرائد كريم الجنزورى من ضبط أحد المتهمين أثناء قيادة إحدى السيارات بمنطقة قصر النيل.

وبتفتيش السيارة تم ضبط العديد من أدوات جريمة المتهم أبرزها حاسب إلى و5 بطاقات "فيزا" بداخلها 179 ألف دولار أمريكى و28 ألف جنيه مصرى و6 سجلات تجارية وعقود إيجار شقق سكنية، وعقب فحص الحاسب الآلى تبين وجود أعداد كبيرة من بيانات تحويلات مالية لحساب المتهمين واردة من بنوك فى دول "أمريكا إنجلترا وإسرائيل وهولندا وأستراليا والدنمارك وكندا"، تحرر المحضر اللازم وأرسل المتهم للنيابة.

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