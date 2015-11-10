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بالفيديو.. الملك سلمان يستقبل الرئيس السيسى للمشاركة فى القمة العربية اللاتينية

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بالفيديو.. الملك سلمان يستقبل الرئيس السيسى للمشاركة فى القمة العربية اللاتينية بالفيديو.. الملك سلمان يستقبل الرئيس السيسى للمشاركة فى القمة العربية اللاتينية
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى الى مطار الملك خالد فى الرياض، حيث كان فى استقباله الملك سلمان بن عبد العزيز استعداد للمشاركة فى أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.

وتهدف مشاركة الرئيس فى هذه القمة لتنشيط وتفعيل علاقات التعاون بين ودول أمريكا الجنوبية فى جميع المجالات، لاسيما فى ضوء النمو الاقتصادى المضطرد الذى حققته تلك الدول خلال العقدين الأخيرين.

ومن المقرر أن يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لمناقشة آخر المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية التى تربط مصر بالمملكة العربية ، فضلا عن مناقشة الوضع فى المنطقة وتطورات الأوضاع فى الأراضى السورية واليمنية والليبية.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


>- الرئيس السيسى يغادر القاهرة متوجهًا إلى السعودية
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مصر 365

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