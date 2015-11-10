أخبار مصر للساعة 1.. تخفيض سعر كيلو اللحوم البلدية لـ 50 جنيها بالمجمعات

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المحلية والعالمية والرياضية، فى مقدمتها، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التى تُعقد فى المملكة العربية السعودية

وأعلن رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تخفيض أسعار اللحوم البلدية الطازجة إلى 50 جنيها بدلا من 57 جنيها فى منافذ الشركة مع توحيد أسعار اللحوم المبردة بمختلف أنواعها أسترالى وأرجواى وفرنسى بسعر أيضا 50 جنيها للكيلو.

وفى إطار التحقيقات الجارية حول حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، أنه يوجد الكثير من الافتراءات والأكاذيب حول حادث تحطم طائرة "آيرباص 321" فى سيناء.

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