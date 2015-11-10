تأجيل طعن «سما المصري» لوقف انتخابات المرحلة الثانية لـ 17نوفمبر

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيي الدكروري، أولى جلسات الدعوى المقامة من أشرف ناجى المحامى بصفته وكيلًا عن سما المصري المرشحة المستبعدة من انتخابات مجلس النواب، يطالب بوقف انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب المحدد لها ٢٢ و٢٣ من نوفمبر الجاري، وإيقاف إعلان نتيجة المرحلة الأولى لجلسة ١٧ نوفمبر الجاري.

واختصم الطعن الذي حمل رقم ٦٣٨٧ لسنه ٧٠ ق، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم، حيث طالب الطعن بوقف وإلغاء القرار السلبي لرئيس الجمهورية بالامتناع عن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب طبقا لما أرسته المحكمة الإدارية العليا من مبدأ قانوني يجب تطبيقه على جميع المرشحين.

كما طالب إلغاء القرار السلبي للجنة العليا للانتخابات بعدم تطبيق حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا بمراجعة أوراق جميع المرشحين بما يتوافق مع ما أرسته المحكمة الإدارية العليا من مبدأ توافر طيب الخصال وحسن السمعة لجميع المرشحين.

والتمس الطعن إحالته للمحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية أو عدم دستورية المبدأ الذي أرسته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ١٠٥٥١٩ لسنه ٦١ ق ع، ومدي إلزامية تطبيقه على جميع المرشحين، والفصل في صحة أو عدم صحة انتخابات مجلس النواب، وصحة انعقاده على ضوء ما تسفر عنه الحكم في الدعوى الدستورية.