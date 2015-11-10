أخبار عاجلة

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

السودان: انخفاض كميات المياه الواردة لسد «مروي» إلى الثلث

Google+ Print
السودان: انخفاض كميات المياه الواردة لسد «مروي» إلى الثلث السودان: انخفاض كميات المياه الواردة لسد «مروي» إلى الثلث

سد مروي

كشفت مصادر، لدى وزارة الموارد المائية والكهرباء بالسودان، عن حدوث انخفاض في كميات المياه الواردة إلى سد مروي بنهر النيل، إلى الثلث خلال شهر أكتوبر الماضي.

و بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت المصادر – لصحيفة السوداني الصادرة بالخرطوم اليوم الثلاثاء إن كمية المياه الواردة لسد مروي بلغت نحو 5 مليارات متر مكعب من المياه فقط، مقارنة بنحو 15 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعزت المصادر السودانية، أسباب ضعف واردات المياه لسد مروي إلى ندرة موسم الأمطار في الهضبة الأثيوبية، وتوقعت – في هذا الصدد – أن يؤثر هذا الوضع سلبا على موقف البلاد من إنتاج الكهرباء في سد مروي، مما سيؤدي إلى الضغط على أنظمة التوليد الحراري ذات التكلفة العالية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا