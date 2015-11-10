السودان: انخفاض كميات المياه الواردة لسد «مروي» إلى الثلث

كشفت مصادر، لدى وزارة الموارد المائية والكهرباء بالسودان، عن حدوث انخفاض في كميات المياه الواردة إلى سد مروي بنهر النيل، إلى الثلث خلال شهر أكتوبر الماضي.

و بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت المصادر – لصحيفة السوداني الصادرة بالخرطوم اليوم الثلاثاء إن كمية المياه الواردة لسد مروي بلغت نحو 5 مليارات متر مكعب من المياه فقط، مقارنة بنحو 15 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعزت المصادر السودانية، أسباب ضعف واردات المياه لسد مروي إلى ندرة موسم الأمطار في الهضبة الأثيوبية، وتوقعت – في هذا الصدد – أن يؤثر هذا الوضع سلبا على موقف البلاد من إنتاج الكهرباء في سد مروي، مما سيؤدي إلى الضغط على أنظمة التوليد الحراري ذات التكلفة العالية.