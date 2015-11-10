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خادم الحرمين الشريفين يستقبل «السيسي» في السعودية

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خادم الحرمين الشريفين يستقبل «السيسي» في السعودية خادم الحرمين الشريفين يستقبل «السيسي» في السعودية

خادم الحرمين يستقبل

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى المملكة العربية ، وكان في استقباله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتوجه السيسي، إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي تُعقد في الرياض.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن حرص الرئيس على المشاركة في هذا المحفل الدولي الهام الذي يضم الدول العربية وجميع دول أمريكا الجنوبية، يأتي بهدف تنشيط وتفعيل علاقات التعاون بين ودول أمريكا الجنوبية في جميع المجالات، لاسيما في ضوء النمو الاقتصادي المضطرد الذي حققته تلك الدول خلال العقدين الأخيرين، وما تتمتع به من تجارب اقتصادية ناجحة واستثمارات متزايدة في الخارج يمكن الاستفادة منها في مسيرة التنمية والبناء في مصر.

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