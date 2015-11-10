دماغك وجيناتك سبب إدمانك للوجبات السريعة.. اعرف إزاى.. "تحديث"

إذا كنت من مدمنى الوجبات السريعة ولا تستطيع مقاومة رغبتك فى تناولها معظم الأوقات، فربما يجب أن تلوم الجينات الخاصة بك.

فقد أظهرت دراسة بريطانية حديثة، أن أدمغة بعض الأشخاص "مبرمجة" بحيث ترغب بشدة فى الإقبال على الأطعمة الغنية بالدهون.

واكتشف فريق البحث من "إمبريال كوليدج لندن"، وجود متغيرين جينيين –هما "إف تى أو" و"دى آر دى2"، يتسببان فى إقبال بعض الأشخاص دون غيرهم وبشدة على الوجبات السريعة غير الصحية.

ويعتقد الباحثون، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن هذين المتغيرين يغيران مستويات الدوبامين، وهى مادة كيميائية فى المخ تنظم الإحساس بالمكافأة. وتابع فريق البحث 45 متطوعا ظلوا صائمين عن الطعام طوال الليل من أجل الدراسة، ثم طلب منهم النظر إلى صور تعرض إما مأكولات غنية بالسعرات الحرارية أو قليلة السعرات وتقييم مدى انجذابهم لها. وأثناء تلك العملية، قيم الباحثون نشاط أدمغة هؤلاء المتطوعين باستخدام تقنية التصوير بالرنين المغناطيسى الوظيفى، فضلا عن أخذ عينة حمض نووى من المشاركين. ووجد الباحثون أن المتطوعين الذين كان لديهم التغير الجينى "إف تى أو"، حدث نشاط زائد فى أدمغتهم عند النظر إلى صور الأطعمة الغنية بالسعرات، بينما لم يحدث نفس هذا النشاط عندما نظروا إلى صور الأطعمة الصحية.

كما اكتشف الباحثون أن النشاط فى منطقة فى المخ تسمى "الجسم المخطط" قد زاد عندما نظر أولئك الذين يحملون التغيير الجينى "إف تى أو" إلى صور الأطعمة الغنية بالسعرات، لكن هذا الأمر اعتمد على وجود تغير لجين آخر هو"دى آر دى2" لديهم، وهو يغير كيفية عمل نظام الدوبامين فى المخ.

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