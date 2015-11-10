الديلى ميل تحذر.. مجموعة من أشهر المضادات الحيوية قد تسبب السكتة القلبية

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون صينيون، أن هناك فئة مستخدمة على نطاق واسع من المضادات الحيوية ترفع من خطر زيادة الموت المفاجئ، بنسبة صغيرة ولكن خطيرة جدا.

وأوضح الباحثون أن هذه الفئة من المضادات الحيوية يطلق عليها "الماكروليدات" وتستخدم لعلاج الالتهابات مثل الالتهاب الرئوى والتهاب الشعب الهوائية وبعض الأمراض التى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسى.

ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون نتائج 33 دراسة والتى أجريت بين عامى 1966 و2015، وشملت أكثر من 20 مليون مريض، وكان المرضى يتناولون الماكروليدات، وأنواع أخرى من المضادات الحيوية.

وتشمل الماكروليدات على المواد الفعالة الآتية: الأريثروميسين، وأزيثروميسين (زيثروماكس)، كلاريثروميسين (بياكسين) والكينولون.

وأوضح مؤلف الدراسة الدكتور سو هوا وو، من قسم أمراض القلب بمستشفى صن يات سين، الصينية، أن 80 حالة ممن تناولوا هذه الأدوية أصيبوا بسرعة ضربات القلب التى يمكن أن تؤدى إلى الموت المفاجئ لكل مليون حالة علاجية بين المرضى الذين لم يتناولوا الماكروليدات.

وأضاف الدكتور هوا وو، أن "الماكروليدات" واحدة من مجموعة المضادات الحيوية الأكثر استخداما، وتوصف للملايين من المرضى سنويا، والعدد الإجمالى للوفيات الناتجة عن توقف القلب المفاجئ قد لا تكون ضئيلة.

يذكر أن هذه الدراسة نشرت فى المجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، كما نشرت مؤخراً عبر موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية.

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