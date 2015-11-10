3.7ملايين راكب استخدموا ترام دبي حتى نهاية أكتوبر

يحتفل ترام دبي "غداً الاربعاء" ، بمرور عامٍ على تشغيله، وسط مؤشرات نجاح كبيرة، في الكفاءة التشغيلية في الالتزام، بدقة مواعيد الرحلات، وتحقيق أعلى معايير السلامة، وتحقيق رضى الركاب، وفي عدد مستخدمي الترام، الذين بلغوا منذ تشغيله حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي ثلاثة ملايين و725 ألف راكب.

ففي تاريخ 11/11/2014 دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بدبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، التشغيل الرسمي لترام دبي، الذي يبلغ طوله 11 كيلومتراً، يبدأ من منطقة المرسى وجميرا بيتش رزيدنس، مروراً بمدينة دبي للإعلام وقرية المعرفة، وصولا إلى مرآب الترام بالقرب من أكاديمية شرطة دبي، ويضم ترام دبي 11 قطاراً و11 محطة موزعة على مناطق الأنشطة والكثافات السكانية.

وأعرب مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عن سروره بهذه المناسبة، وبالنجاحات الكبيرة التي حققها ترام دبي، الذي يعد إحدى الأفكار السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، لتوفير نظام مواصلات متطور، يخدم منطقة جميرا بيتش رزيدنس ومنطقة المارينا ومنطقة الصفوح.

وقال الطاير: حقق ترام دبي خلال العام الأول من تشغيله مؤشرات أداء عالية جداً، حيث بلغ مؤشر أداء وصول الترام في الوقت المحدد له 96.4%، فيما بلغ مؤشر أداء دقة الالتزام بجدول الرحلات 93%، كما حقق الترام معدلات مرتفعة في مسوحات نسبة رضا المتعاملين، بلغت قرابة 98%، فيما بلغ عدد مستخدمي الترام منذ تشغيله وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي ثلاثة ملايين و725 ألف راكب.

وأكد أن ترام دبي يهدف بشكل أساسي إلى تحسين حركة التنقل داخل مدينة دبي، بصورة عامة والمناطق ذات الأهمية السياحية والاقتصادية التي يخدمها مسار الترام بصورة خاصة، والمساهمة في تعزيز منظومة النقل الجماعي المتكامل في الإمارة، وتوفير أسلوب تنقل سهل ومريح وذي كفاءة عالية، ضمن مناطق تمثل أهمية تجارية وسياحية بمدينة دبي، إضافة إلى دعم وتعزيز بنية الأعمال والتجارة والسياحة بمدينة دبي، ودعم القاعدة الاقتصادية للإمارة، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على البيئة، وتحسين البيئة المعيشية للسكان.

وأضاف: نفذت هيئة الطرق والمواصلات في الأشهر الماضية عددا من المبادرات والإجراءات لرفع مستوى السلامة وزيادة عدد الركاب، حيث طبقت الهيئة بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي تدابير وقائية إضافية لرفع مستوى السلامة المرورية على التقاطعات المحكومة بالإشارات الضوئية في منطقة جميرا بيتش رزيدنس الواقعة على مسار ترام دبي، التي تتداخل فيها حركة الترام مع حركة المركبات والمشاة، شملت إغلاق بعض فتحات الالتفاف إلى اليسار، لرفع السلامة المرورية على تلك التقاطعات، حيث زاد طول مسار الالتفاف يساراً على تقاطع 414 للمرور القادم من شارع قرن السبخة، باتجاه جميرا بيتش رزيدنس، ومنع وقوف المركبات على الطرق المؤدية إلى الممشى، وإزالة موقف الحافلات عن التقاطع، وتنفيذ مسرب أيمن حر على التقاطع.

وتراقب الهيئة وتتابع الوضع بشكل يومي، لتحديد زمن الرحلة في المنطقة على مسار الترام، قبل تطبيق الحلول المرورية، وستُجرى الدراسة نفسها لمقارنة الوضع قبل وبعد الحلول المرورية عند عودة الحركة المرورية لوضعها الاعتيادي، كما وفرت الهيئة مواقف إضافية للمركبات، بالقرب من المحطات، لتشجيع السكان على استخدام الترام، ونفذت الهيئة مسارا للدراجات الهوائية موازياً لمسار ترام دبي، بطول تسعة كيلومترات، يقع بين محطة الصفوح ومحطة مدينة دبي للإعلام، كما أوقفت خدمة الشبكة الدائرية لترام دبي "marina loop"، التي يعمل خلالها الترام بشكل شبه دائري، في منطقتي أبراج شاطئ جميرا والمرسى، وساهمت هذه الخطوة في تقليل الزمن الكلي للرحلة، من 54 دقيقة للرحلة إلى 45 دقيقة، وتقليل مدة زمن تقاطر الترام إلى رحلة كل ثماني دقائق.