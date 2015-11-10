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بدء نظر تجديد حبس «صلاح دياب» في حيازة سلاح بدون ترخيص

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بدء نظر تجديد حبس «صلاح دياب» في حيازة سلاح بدون ترخيص بدء نظر تجديد حبس «صلاح دياب» في حيازة سلاح بدون ترخيص

صلاح دياب – أرشيفية

بدأ منذ قليل، قاضي المعارضات برئاسة المستشار مصطفى عامر، نظر تجديد حبس رجل الأعمال صلاح دياب مؤسس «المصري اليوم»، والذي حضر وسط حراسة أمنية مشددة، ووصل فريق من المحامين برئاسة المحامي فريد الديب، منذ قليل، لحضورجلسة تجديد الحبس مع رجل الأعمال صلاح دياب، بشأن ما نُسب إليه من حيازة سلاح بفيلته في منيل شيحة.

اعتلى المستشار أحمد ناجي، رئيس نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع دياب بعد وصوله إلى سرايا النيابة، في أربع اتهامات منها حيازته سلاحًا بدون ترخيص، وقضيتا تبوير أراض، وبناء مخالف، كما يتم التحقيق مع نجله بحيازته سلاح آلي بدون ترخيص.

كشفت التحريات والتحقيقات الأولية أن رجل الأعمال صلاح دياب، ضبط بحوزته بندقيتان آليتان تم تحريزهما من قبل النيابة العامة بإشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية.

وألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على رجل الأعمال صلاح دياب صباح اليوم من داخل فيلته بمنطقة منيل شيحة بأبو النمرس.

وتحركت المأمورية التي أشرف عليها اللواء مجدي عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث، بالتنسيق مع قوة من الأمن المركزي بناء على إذن من نيابة جنوب الجيزة الكلية تجاه فيلا دياب، وفور وصول القوات تم إبلاغه بقرار ضبطه وإحضاره فامتثل للأمر واقتادته القوة بعد ارتدائه الكلبشات الحديدية إلى “مدرعة” تم تدعيم القوة بها حيث استقلها متجها إلى جهة أمنية تمهيدًا لبدء التحقيق معه.

 

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