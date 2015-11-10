أخبار عاجلة

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

خادم الحرمين يستقبل محمد بن راشد ووفدًا إماراتيًا للمشاركة فى قمة الرياض

Google+ Print
خادم الحرمين يستقبل محمد بن راشد ووفدًا إماراتيًا للمشاركة فى قمة الرياض خادم الحرمين يستقبل محمد بن راشد ووفدًا إماراتيًا للمشاركة فى قمة الرياض
وصل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة وحاكم دبى، ووفد إماراتى رفيع المستوى إلى مطار الملك خالد، حيث كان فى استقباله الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وذلك استعدادًا للمشاركة فى أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التى تُعقد فى الرياض.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد غادر القاهرة متوجهًا إلى المملكة العربية ، للمشاركة فى أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التى تُعقد فى الرياض.

وتهدف مشاركة الرئيس فى هذه القمة لتنشيط وتفعيل علاقات التعاون بين ودول أمريكا الجنوبية فى جميع المجالات، لاسيما فى ضوء النمو الاقتصادى المضطرد الذى حققته تلك الدول خلال العقدين الأخيرين، وما تتمتع به من تجارب اقتصادية ناجحة واستثمارات متزايدة فى الخارج يمكن الاستفادة منها فى مسيرة التنمية والبناء فى مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري "

ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري "

قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»

إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»