خادم الحرمين يستقبل محمد بن راشد ووفدًا إماراتيًا للمشاركة فى قمة الرياض

وصل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة وحاكم دبى، ووفد إماراتى رفيع المستوى إلى مطار الملك خالد، حيث كان فى استقباله الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وذلك استعدادًا للمشاركة فى أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التى تُعقد فى الرياض.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد غادر القاهرة متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة فى أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التى تُعقد فى الرياض.

وتهدف مشاركة الرئيس فى هذه القمة لتنشيط وتفعيل علاقات التعاون بين مصر ودول أمريكا الجنوبية فى جميع المجالات، لاسيما فى ضوء النمو الاقتصادى المضطرد الذى حققته تلك الدول خلال العقدين الأخيرين، وما تتمتع به من تجارب اقتصادية ناجحة واستثمارات متزايدة فى الخارج يمكن الاستفادة منها فى مسيرة التنمية والبناء فى مصر.