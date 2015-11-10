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إنهاء إضراب عمال مصنع الغاز بالفيوم بعد تعهد الإدارة بصرف حافز الإنتاج

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إنهاء إضراب عمال مصنع الغاز بالفيوم بعد تعهد الإدارة بصرف حافز الإنتاج إنهاء إضراب عمال مصنع الغاز بالفيوم بعد تعهد الإدارة بصرف حافز الإنتاج
أنهى عمال مصنع الغاز بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم بطريق الفيوم-القاهرة، المضربين عن العمل، إضرابهم عن العمل الذى استمر لمدة ساعة بعدما تعهدت إدارة المصنع بصرف حافز الإنتاج، بعد أن عقد مجلس إدارته اجتماعا مع ممثلى العمال.

كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بإضراب قرابة 50 عاملا، من عمال مصنع الغاز بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، عن العمل، احتجاجا على عدم صرف حافز الإنتاج، وأوقفوا العمل، لمدة ساعة، وانتقل رجال الشرطة إلى المصنع، وعقد مجلس إدارة المصنع اجتماعا، وتعهد فيه بصرف حافز الإنتاج، وعاد العمل بالمصنع إلى الانتظام مرة أخرى.

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مصر 365