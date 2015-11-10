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انهيار أجزاء من عقار خالٍ من السكان بالإسكندرية بسبب الأمطار

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انهيار أجزاء من عقار خالٍ من السكان بالإسكندرية بسبب الأمطار انهيار أجزاء من عقار خالٍ من السكان بالإسكندرية بسبب الأمطار
انهارت صباح اليوم أجزاء من عقار قديم بالإسكندرية، خالٍ من السكان، بعد تصدعه بسبب الأمطار.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل بسقوط جزء من العقار رقم 43 شارع الكسائى - منطقة زعربانة.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين أن العقار مساحته 120 متر مربع "بناء قديم" مكون من ثلاثة طوابق بكل طابق شقة "خالى من السكان" ملك "عصام م ال" وسقوط أجزاء من الجانب الخلفى للعقار أعلى السيارة رقم س أ د "تصادف وقوفها أسفل العقار" دون حدوث إصابات أو تأثير على العقارات المجاورة.

وبسؤال مالك العقار، قرر بأنه صدر للعقار قرار هدم من حى شرق وجار تنفيذه، تم إخطار عمليات المحافظة وحى شرق وشركتى الكهرباء والغاز، وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة، وتحرر المحضر إدارى قسم أول الرمل، وجار العرض على النيابة.

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مصر 365

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