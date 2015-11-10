وصول 600 سيارة لموانئ السويس

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة ايجبشيان ديجنتى، وعلى متنها 350 سيارة، والسفينة دودو وعلى متنها 250 سيارة قادمتان من جدة.

يستعد ميناء الأدبية اليوم لمغادرة السفينة بورسعيد وعلى متنها 12 ألف طن بضائع عامة متجهة إلى العقبة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة اس بى اى ايشكو وعلى متنها 57 ألفا و847 طن قمح قادمة من أوكرانيا، وقد تم التنسيق مع الجهات المعنية بالميناء لإجراء ما يلزم من فحص وتحليل لعينة من الشحنة قبل السماح لها بالتراكى والتفريغ، وذلك لتوزيعها على محافظات الصعيد.

كما يغادر الميناء السفينة السياحية سيفن سيز فيفر وعلى متنها 650 سائحا من مختلف الجنسيات متجهة إلى العقبة.

على جانب آخر، شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة السياحية سيفن سيز فيفر وعلى متنها 650 سائحا والسفينة الحرية وعلى متنها 82 شاحنة و5 ركاب، وغادرت العبارة مسرة وعلى متنها 779 راكبا و46 سيارة و17 تريلا .

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 568 راكبا و20 سيارة تصدير، والسفينة سينا وعلى متنها 12 براد .

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 292 راكبا و2 سيارة، والسفينة سينا وعلى متنها 12 براد و 4 تريلا، كما غادر الميناء العبارة ايلة وعلى متنها 108 ركاب و4 تريلا و3 سيارات و5 طرود بضاعة والسفينة سينا وعلى متنها 16 براد و12 تريلا .