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هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين: استجواب الطفل «مناصرة» وثيقة تدين الاحتلال

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هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين: استجواب الطفل «مناصرة» وثيقة تدين الاحتلال هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين: استجواب الطفل «مناصرة» وثيقة تدين الاحتلال

 

عيسى قراقع

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، في تعليقه على ما بثته وسائل الإعلام لفيديو مصور حول استجواب الطفل أحمد مناصرة (14 عامًا) من القدس، في أحد مراكز التحقيق الإسرائيلية، إنه شهادة دامغة ووثيقة هامة تدين حكومة الاحتلال ومحققيها بسبب ممارسات ومخالفات جسيمة للقانون الدولي في التعامل مع الأطفال، سواء خلال الاعتقال أو الاستجواب.

وأضاف – في بيان اليوم الثلاثاء – أن 95% من الأطفال الأسرى انتزعت منهم اعترافات بالقوة وتحت التهديد والضغط النفسي والجسدي، وأجبروا على الاعتراف للخلاص من هذا التهديد.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط أكد قراقع أن حكومة الاحتلال تنتهك اتفاقيات جنيف والاتفاقية العالمية لحقوق الأطفال، في تعريضها الأطفال الأسرى لانتهاكات تعسفية، واستخدام التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم، وفرض أحكام جائرة عليهم في محاكمها العسكرية ويجب عرضها على المحكمة الجنائية الدولية وفتح تحقيق سريع حول ما يتعرض له الأطفال الاسرى.

وأوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الهجمة الاحتلالية الأخيرة منذ بداية الهبة الشعبية، استهدفت الأطفال والفتيان بشكل رئيسي، وأن أكثر من 1000 حالة اعتقال جرت في صفوف القاصرين.

وحذر قراقع من أن ما يجري للأطفال الذين تعرض غالبيتهم للضرب خلال الاعتقال، يترك آثارا صحية ونفسية خطيرة على مستقبلهم وحياتهم.

وقال إن الطفل “مناصرة” تعرض لمحاولة القتل البشعة والضرب الشديد والضغوط النفسية الصعبة والمعاملة السيئة خلال اعتقاله واستجوابه وخلال وجوده للعلاج في المستشفى حيث تعرض لكسور شديدة في الرأس.

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