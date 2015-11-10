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شرطة كولومبيا تضبط نصف طن كوكايين فى حافلات نقل مشجعى المنتخب الوطنى

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شرطة كولومبيا تضبط نصف طن كوكايين فى حافلات نقل مشجعى المنتخب الوطنى شرطة كولومبيا تضبط نصف طن كوكايين فى حافلات نقل مشجعى المنتخب الوطنى
ضبطت قوات الشرطة الكولومبية أكثر من نصف طن من مادة الكوكايين المخدرة، كانت مخبأة فى أرضية حافلتين كانتا تقومان بنقل مشجعى الفريق القومى الكولومبى لكرة القدم إلى مدينة سانتياغو، حسبما جاء فى موقع "20 مينيت" الإخبارى الفرنسى.

ووفقاً للشرطة الوطنية الكولومبية، أنه تم القبض على سائقى الحافلتين على الفور، وتم تحديد وزن الكمية المضبوطة والتى وصلت إلى 575 كيلو جراما، وأن الأحراز كانت عبارة عن كميات كبيرة من مادة الكوكايين، والباسوكو (أحد أنواع الكوكايين فى شكل عجين وهو مكون من بقايا ونفايات تصنيع الكوكايين)، وأشارت الشرطة إلى أن المخدرات كانت مخبأة فى جميع أنحاء أرضية الحافلتين وتحت المقاعد.

كما أوضحت الشرطة فى بيانها، أن ملابسات ضبط الحافلتين كانت بالصدفة، حيث كانا متجهين من مدينة كالى غرب كولومبيا، ولكن حركة المرور الوعرة كانت العامل المساعد فى كشف توترهما الزائد، والذى أدى إلى الاشتباه بهما وكشف أمرهما.


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مصر 365

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