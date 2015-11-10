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الاتحاد الأوروبى ينتقد تراجع حرية التعبير ودولة القانون فى تركيا

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الاتحاد الأوروبى ينتقد تراجع حرية التعبير ودولة القانون فى تركيا الاتحاد الأوروبى ينتقد تراجع حرية التعبير ودولة القانون فى تركيا

>ندد الاتحاد الأوروبى الثلاثاء بـ"توجه سلبى" لوضع دولة القانون فى تركيا "وتراجع خطير" لحرية التعبير، وذلك فى تقريره السنوى حول تقدم هذا البلد فى عملية الانضمام إلى الاتحاد.

وأعلنت المفوضية الأوروبية فى بيان، أن هذا التقرير "أكد التوجه العام السلبى بالنسبة لاحترام دولة القانون والحقوق الأساسية" فيما يجرى الاتحاد الأوروبى مفاوضات مع أنقرة لتحسين التعاون بين الطرفين فى أزمة الهجرة".

وقالت "بعد عدة سنوات من التقدم على طريق حرية التعبير، سجل تراجعا خطيرا فى السنتين الماضيتين" لكنها رحبت فى المقابل بالجهود التى تبذلها تركيا فى استقبال مليونى لاجئ سورى وعراقى على أراضيها.

واعتبرت المفوضية التى كان يفترض أن ينشر تقريرها فى النصف الأول من أكتوبر، أن " الجديدة التى تشكلت بعد الانتخابات المبكرة فى 1 نوفمبر يجب أن تعالج هذه الأولويات الملحة".

وأرجئ نشر التقرير بعد الانتخابات التى فاز فيها حزب الرئيس رجب طيب أردوغان مستعيدا الغالبية المطلقة فى البرلمان.

وتحاول المفوضية الأوروبية إقناع السلطات التركية ببذل المزيد من الجهود لوقف تدفق المهاجرين الذين يغادرون يوميا سواحل تركيا للوصول إلى القارة الأوروبية عبر الجزر اليونانية فى بحر إيجه.
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مصر 365

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