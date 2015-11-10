لجنة استقبال نواب البرلمان تمدد عملها لاستقبال 7 أعضاء جدد

مع دقات الساعة العاشرة من صباح اليوم، فتحت لجنة استقبال النواب الجدد الفائزين خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية أبوابها، انتظارًا لتوافد باقى الأعضاء ممن لم يسجلوا بيانات العضوية والبالغ عددهم 7 من أصل 273. ومددت اللجنة العمل بعد أن كان من المنتظر أن تنهى عملها بالأمس .

وبدأ اليوم هادئًا تمامًا، فلم يحضر حتى الآن أى من النواب.

وبلغ عدد النواب الذين انتهوا من إجراءات استخراج كارنيه العضوية فى أول أيام عمل لجنة استقبال الأعضاء 148 نائبا، فيما بلغ عددهم فى اليوم الثانى 79 نائبا، وفى اليوم الثالث 14 نائبا، وفى اليوم الرابع بلغ عددهم 10، وفى يوم الخامس سجل 13 نائبا بيانتهم، وفى اليوم نائبان فقط، بإجمالى 266 من أصل 273 نائبا فاوزا فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.