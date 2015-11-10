تقارير.. تشيلسي يستهدف تشيشاريتو!

يرغب تشيلسي في تدعيم خط هجومه بعد الموسم الكارثي الذي يمر به الأن، خاصة مع إصابة راديمال فالكاو وغيابه لفترة بالإضافة لإيقافات دييجو كوستا الكثيرة.

وبحسب قناة “ESPN” فإن جوزيه مورينيو مدرب الفريق، وضع اسمي خافيير هيرنانديز "تشيشاريتو" مهاجم باير ليفركوزين الحالي ومانشستر يونايتد السابق، بجانب المهاجم باكو ألكاثير مهاجم فالنسيا، كأولوليات لصفقات النادي خلال شهر يناير المقبل.

تشيشاريتو انتقل لباير ليفركوزين بداية الموسم الجاري، بعد أن قضى الموسم الماضي معارا من مانشستر يونايتدإلى ريال مدريد.

ويحتل تشيلسي حاليا المركز الـ 16 في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة فقط.