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لويز أدريانو: كاكا وباتو لا يمثلان ضغوطا علي

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لويز أدريانو: كاكا وباتو لا يمثلان ضغوطا علي لويز أدريانو: كاكا وباتو لا يمثلان ضغوطا علي

أكد لويز أدريانو المهاجم البرازيلي لفريق ميلان الإيطالي أن الأسماء الكبيرة من نفس موطنه التي لعبت لميلان لا تشعره بالرهبة.

أدريانو انضم لميلان بداية الموسم الجاري، وسجل معهم هدفين فقط في الدوري حتى الأن، بعد مرور 12 جولة.

وقال أدريانو في تصريحات صحفية: "وجود أسماء برازيلية كبيرة سابقا في ميلان لا يمثل أي عبء علي، فالجمهور لا يريدني أن أكون ريكاردو كاكا أو أليكساندر باتو، إنما بريدني أن أكون لويز أدريانو كما أنا".

أدريانو أتبع "اللعب لميلان كان حلما تحقق، كان الأمر يدور في عقلي كالفيلم دائما، ولذلك فأنا سعيد لتحقيقه وأسرتي أيضا كذلك".

وأضاف "هدفنا هذا الموسم هو العودة لدوري أبطال أوروبا، وسنقاتل للوصول لذلك، وللفوز باللقب أيضا، لكن الأولوية لدوري الأبطال".

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فيديو اليوم السابع