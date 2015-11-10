مؤسسة خليفة الإنسانية تسير رابع باخرة إلى سقطرة لإغاثتها من الأعاصير

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. سيرت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية باخرة رابعة تحمل / 750 / طنا من المساعدات الإغاثية إلى جزيرة سقطرة لإغاثة سكانها من إعصار " تابالا " الذي ضربها ومناطق أخرى قريبة .. وذلك بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المؤسسة.

وقال مصدر مسؤول في المؤسسة .. إن الباخرة التي وصلت إلى ميناء سوقطرى وأفرغت حمولتها.. تحمل موادا غذائية ووقود الديزل لمد يد العون والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق وذلك ضمن الأسطول البحري والجسر الجوي الذي سيرته المؤسسة لنقل مواد الإغاثة العاجلة إلى الجزيرة اليمنية.

وذكر المصدر إن الباخرة أبحرت من ميناء زايد في أبوظبي متجهة إلى ميناء سوقطرى وتحمل / 750/ طنا من المساعدات منها / 450 / طنا من المواد الغذائية الأساسية إضافة إلى / 300 / طن من وقود الديزل لتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني الذي يعيش أوضاعا إنسانية صعبة.

وكانت مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية وبناء على توجيهات القيادة الرشيدة.. قد بادرت ومنذ بدء الأزمة اليمنية إلى الإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية من الغذاء والدواء للأشقاء في اليمن.

وأقامت المؤسسة بدءا من شهر يونيو الماضي وحتى الآن جسرا جويا وبحريا شمل / 16 /رحلة جوية حملت / 615 / طنا وأربع سفن إغاثة بحمولة عشرة آلاف و/ 750/ طنا من المواد الغذائية والتموينية والأدوية.

وبذلك تكون المؤسسة قد قدمت حتى تاريخه / 11 / ألفا و/ 365 / طنا من المواد التي تصنف ضمن الخدمات الإنسانية الإغاثية العاجلة للشعب الشقيق.

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